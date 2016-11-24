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881 yıllık tarihi Gülük Hamamı Restore ediliyor

Melikgazi Belediyesi tarafından aslına uygun restorasyonu yapılacak Selçuklu eseri tarihi Gülük Hamamı yeniden hizmet verecek.

881 yıllık tarihi Gülük Hamamı Restore ediliyor

24 Kasım 2016 11:46

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın girişimleri ve desteği ile Gülük mahallesinde bulunan tarihi hamam restore edilerek tekrar hayat bulacak.
1135 yılında inşa edilen ve 1210 yılında Danişmentlilerden Yağıbasanoğlu Mahmud’un kızı Atsız Elti Hatun tarafından onarılan tarihi hamama ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç, Gülük Hamamı’nın, tarihi ve kültürel miras açısında önemli bir eser olduğunu belirtti.
Başkan Memduh Büyükkılıç“İlçemizin en önemli tarihi varlıklarından birisi olan Gülük Hamamı, yaklaşık 881 yıllık geçmişe sahip. Tarihi Selçuklu eseri hamamın kısa sürede aslına uygun restorasyonunu yapıp Melikgazi’mizin ve Kayseri halkımızın hizmetine sunulması ve bu kültürel mirasımızın korunup tekrar ülkemize kaplıca turizm merkezi olarak kazandırmayı hedefliyoruz. Hamamın restorasyon projeleri çizildi, ihale süreci ve akabinde de restorasyon çalışmaları başlayacak. Bu kültürel mirasımız restorasyonu tamamlandığında ilçemize bir doğal mirası daha kazandırmış olacağız" dedi.
 


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