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89 yaşındaki kadın evinde yanarak can verdi

Yozgat’ta yalnız yaşayan 89 yaşındaki kadın, evinde çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti.

89 yaşındaki kadın evinde yanarak can verdi

27 Aralık 2017 17:30

Yangın, Yozgat Merkez Yeni Cami Mahallesi Stadyum Sokak’ta saat 15.00 sırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Ayşe Çalışkan’ın (89) evinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında alevler arasında kalan yaşlı kadın, yanarak can verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kontrol altına alırken, ekipler Ayşe Çalışkan’ın cansız bedenine ulaştı. Yangında yanarak hayatını kaybeden yaşlı kadın, Yozgat Belediyesi cenaze aracıyla Yozgat Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Bahadır Muhlis Gökgül

 

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