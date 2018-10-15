İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

8'inci kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

8'inci kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
8'inci kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da 8'inci kattaki evlerinin penceresinden aşağı bakarken dengesini kaybederek aşağı düşen 3 yaşındaki çocuk öldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçes Şenevler Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. 8'inci kattaki evlerinin penceresinden aşağı bakan Hiranur Çiftçi (3), bir anda dengesini kaybedince aşağı düştü. Küçük kızın zemine düştüğünü gören komşular, ailesine haber verdi. Feryat ederek aşağı inen çift, kızlarının yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan çocuğu ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

Hiranur Çiftçi'nin cenazesi, otopsi için kaldırıldığı Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.  

Sinan Özdemir
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.