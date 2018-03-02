8‘inci Lojistik ve Ticaret Buluşması sektör temsilcileri ile öğrencileri bir araya getirecek

Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Kulübüyle, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünün ortaklaşa düzenlediği 8‘inci Lojistik ve Ticaret Buluşması, 15 Mart’ta Maltepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Reşit Galip Konferans Salonunda yapılacak. Etkinliğe, lise öğrencileri ile Türkiye’nin bir çok üniversitelerinin Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümlerinde okuyan önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri katılacak.

8’inci Lojistik ve Ticaret Buluşması ticaret ve lojistiğin geleceğini, yarının lojistikçilerinin de katkılarıyla tartışma, onlarla lojistik ve ticaret sektörünün bugünü ve yarını hakkında büyük resmi paylaşma, lojistik ve ticaretin en uygun nasıl buluşması gerektiğini açıklama amacını taşıyor. Etkinlik saat 09:30’da açılış konuşmaları ile başlayacak, ardından iki oturum halinde devam edecek. Saat 10:15’te başlayacak olan birinci oturumun konuşmacıları Türkiye sanayi ve ticaret sektörünün değerlendirmesini yaptıktan sonra saat 13:00’te ikinci oturumun konuşmacıları lojistik sektöründeki trendleri mercek altına alacak. Katılımcılara etkinlik bitiminde sertifika verilecek.