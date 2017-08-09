Diğer
Kategoriler

9 Ağustos 2017 yurtta durumu |Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor, kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın doğusunda ve İç Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

9 Ağustos 2017 yurtta durumu |Bugün hava nasıl olacak?

09 Ağustos 2017 08:48

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

KENDİ İLİNİZİN HAVA DURUMUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 38

İstanbul: Parçalı, kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu 38

Bursa: Parçalı bulutlu 36

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 37

Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu 33

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 30

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 44


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 38°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 36°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!