9 Ağustos 2017 yurtta durumu |Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 38
İstanbul: Parçalı, kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu 32
İzmir: Az bulutlu 38
Bursa: Parçalı bulutlu 36
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 37
Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu 33
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 30
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 32
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 44