Diğer
Kategoriler

9 araç birbirine girdi: 1 ölü, 6 yaralı

Diyarbakır-Siverek Karayolunda, gizli buzlanma ve sis yüzünden 2’si tır, biri LPG tankı olmak üzere 9 aracın karıştığı trafik kazalarında bir kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

9 araç birbirine girdi: 1 ölü, 6 yaralı

03 Ocak 2017 11:57
9 araç birbirine girdi: 1 ölü, 6 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, 06.30 sıralarında, Diyarbakır-Siverek karayolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Siverek yönünden gelmekte olan kuru gıda yüklü tır, yolda oluşan gizli buzlanma nedeni ile yolun karşına geçerek LPG tankı ile çarpıştı. Tırda bulunan kuru gıda kartonları yola savrulurken, arkadan gelen araç, LPG tankında çarpmamak için direksiyonu kırdı. Refüje çarparak durabilen araçta maddi hasar oluştu. LPG tankının boş olması, olası bir faciayı önledi.

İlk kaza yerinden yaklaşık 500 metre ilerde yine gizli buzlanma nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç, hızla refüje çarpıp takla atarak durabildi. Aynı bölgede yine biri tır, 4’ü binek araç olmak üzere 5 araç daha kazaya karıştı.

Olay yerinden geçenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, takla atıp kullanılamaz hale gelen araçta bulunan 3 kişiyi sıkıştıkları yerden çıkardı. Yaralılardan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti, ikisi ağır yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Diğer kazalarda yaralanan 4 kişi de ambulansa alınarak tedavi edildi.

Aracı kazaya karışan Nedim Yavuzkır isimli vatandaş, ’’Sabah 06.30 civarındaydı, biz Diyarbakır’dan hareket ettik. Yaklaşık 40 kilometre sonra yüklü tır, direksiyon hakimiyetini kaybederek bizim şeridimize girdi. 200-300 metre sürüklendikten sonra benim aracıma çarptı. Çarpmanın etkisi ile aracım yolun aşağı tarafına savruldu. Aradan bir kaç dakika geçtikten sonra bir LPG aracı sisi nedeni ile öndeki aracı görmedi tıra çarparak durabildi. bunun akabinde kazalar peşi sıra geldi. Yaklaşık 8-10 araç kazaya karıştı’’ dedi.

Kaza nedeni ile yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan Diyarbakır-Siverek karayolu, araçların çekilmesi ile kontrollü olarak tek yönlü tekrar ulaşıma açıldı.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Aydın Yorat - Emrah Kızıl


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç