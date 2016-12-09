Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 6 derece arasında artması bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 6

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 11

İzmir: Az bulutlu ve açık 12

Adana: Az bulutlu ve açık 16

Antalya: Az bulutlu ve açık 18

Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu 11

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yağmur ve sağanak, iç kesimleri kar yağışlı 9

Erzurum: Parçalı bulutlu -4

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 8