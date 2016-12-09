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9 Aralık 2016 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Yağışların; Doğu Karadeniz'in kıyıları ve Ordu çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

9 Aralık 2016 yurtta hava durumu

09 Aralık 2016 09:04

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 6 derece arasında artması bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 6
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 11
İzmir: Az bulutlu ve açık 12
Adana: Az bulutlu ve açık 16
Antalya: Az bulutlu ve açık 18
Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu 11
Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yağmur ve sağanak, iç kesimleri kar yağışlı 9
Erzurum: Parçalı bulutlu -4
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 8 

Etiketler: hava durumu


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