Özerli Mahallesi, Pınar Sokak’ta eşi Ayten İşçi (42), çocukları Tufan, Mustafa ve Yusuf ile birlikte ikamet eden Osman İşçi (43) cezaevinden çıktıktan sonra birçok yere iş başvurusuna rağmen 9 aydır iş bulamadığını, maddi yokluk nedeniyle elektriksiz ve suyu kapalı evde karanlıkta zor günler geçirdiklerini, mahalle sakini ve komşularının yardımlarıyla yaşamaya çalıştıklarını belirtti.

Osman İşçi, "Cezaevinden çıktıktan sonra yaklaşık 9 aydır evimde elektriğim ve suyum yok. İşsizim her nereye başvurduysam sadece CV doldurup telefon numaramı alıyorlar ancak bir iş bulamadım. Şu anda elektriğim kesik, suyum kapalı, karanlıkta oturuyorum. 3 çocuğum var maddi durumun olmadığı için onları da okula gönderemiyorum. Allah rızası için hayırseverlerimizden ve büyüklerimizden bana iş konusunda yardımcı olmalarını, çocuklarımın gelecekleri için okula gitmelerini istiyorum. 9 aydır çok kötü durumdayız artık yaşayacak ve dayanacak gücüm kalmadı" dedi.

"ELİMDEKİ DİKİŞLER PATLADI"

Anne Ayten İşçi ise komşuları gibi elektriği, suyu, çamaşır makinesi olan bir evde yaşamak istediğini belirterek, "7 aydan bu yana çamaşırlarımı elde yıkamak zorunda olduğumdan dolayı elimdeki dikişlerim patladı. Maddi durumumuz yok, çocuklarım okula gitmek istiyor, gönderemiyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Okula gitmeyi çok istediğini söyleyen ailenin küçük ferdi Mustafa da, “Arkadaşlarımın okula gidip geldiğini görünce çok üzülüyorum. Kardeşlerimle birlikte okula gitmek istiyorum. Babamın parası olmadığı için okula gidemiyoruz. Evimizde elektriklerimiz yok akşamları kardeşlerimle karanlıkta yatıyoruz” dedi.

Necati İvgin