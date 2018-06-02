9 aylık Alpaslan’ın ailesi son anda vazgeçen donöre çağrı yaptı

Uşak’ta yaşayan Rukiye (40) ve Yemliha Cidan (47) çiftinin 4’üncü çocuğu olan Alpaslan’a, anne karnındayken immün (bağışıklık sistemi) yetmezliği teşhisi konuldu. İlik nakline karar verilen ve 17 yıl önce de bir çocuklarını aynı hastalıktan kaybeden Cidan çifti, çocukları ve yakınlarından alınan ilik örnekleri Alpaslan’a uymadı. Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi tarafından (TÜRKÖK) yapılan uzun soluklu taramada, ismi ve hangi ilde yaşadığı açıklanmayan 30’lu yaşlardaki bir erkeğe ait iliğin Alpaslan’a yüzde 90 uyumlu olduğu saptandı. Kızılay’ın detaylı test için iletişime geçtiği bağışçıya ait testin de olumlu çıkmasının ardından, ilik naklinin Mayıs ayında yapılmasına karar verildi.

9 aydır oğullarının sağlığına kavuşması hayaliyle yaşayan Cidan ailesi, umutla ilik nakli için belirlenen gününü beklerken kemik iliği bankasından donörün ilik vermekten vazgeçtiği bildirildi. Donöre sosyal medyadan "Donörümüzün vicdanına sesleniyoruz; Alpaslan’ı kendi evladı yerine koysun, kalbinin sesini dinlesin. Allah rızası için geç olmadan geri dönsün" diye seslenen anne Rukiye Cidan, sonuç alamayınca bu kez BİMER’e başvurarak yetkililerden bağışçı ile iletişime geçilmesini talep etti. BİMER’in başvuruyu yönlendirdiği Kızılay’dan gelen "Bağışçı, hastalık nedeniyle donör olmak için uygun değil" cevabı üzerine Cidan ailesi ikinci bir yıkım yaşadı.

3 ay içinde donör bulunması gerekiyor

Alpaslan’ın sağlığına kavuşabilmesi için 3 ay içerisinde ilik nakli olması gerektiğini belirten anne Rukiye Cidan, "Alpaslan'ın rahatsızlığını daha hamileyken öğrendik ama 40 günlükken tam teşhis konuldu. Bağışıklığı yok denecek kadar az. 2 aylık çabanın ardından uygun donör bulundu. Sonra bize donörün vazgeçtiği söylendi. Şu an yine aramalar devam ediyor. Hastalıklar ortaya çıkmadan 1 yaşına kadar ilik nakli olması gerekiyor. 3 ay içinde uygun bir donör bulunamazsa benden veya eşimden yarı uyumlu ilik nakli yapılacak. Ancak bu riskli. Bir evladımı daha kaybetmek istemiyorum. Bir sağlık sorunu yoksa lütfen bir daha düşünsün. Alpaslan gibi bekleyen yüzlerce hasta var. Tüm Türk milletinden bu çocukların sağlıklarına kavuşabilmesi için kan bağışında bulunmalarını istiyoruz" dedi.

"Tek umudumuz"

“Donör bulununca her günümüz bayram gibiydi” diyen baba Yemliha Cidan şöyle konuştu:

"Sonuçların olumlu çıkması sonrası nakil için gün beklerken donörün vazgeçtiği söylendi. Dünyamız karardı. Donöre sesleniyorum; Allah nasip eder, geri dönerse çocuğumuz için iyi olacak. Çünkü tek umudu bu Alpaslan’ın. Bunun dışında duyarlı vatandaşlarımız Kızılay’a ilik nakli için kan bağışında bulunabilirler. Bu bağışlar gerek bizim çocuğumuz gerekse diğer çocuklar için hayırlı olacak. Bekliyoruz, tek umudumuz bu."

Ertunç Öztürk

