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9 aylık bebek leğende boğuldu

Adana'da annesi evde temizlik yaparken banyodaki içi su dolu leğene giren 9 aylık bebek boğularak hayatını kaybetti.

9 aylık bebek leğende boğuldu

29 Aralık 2017 17:28

Olay, Seyhan ilçesi, Narlıca Mahallesi'nde 56021 Sokaktaki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Vefa Muhammed evde temizlik yaptığı sırada 9 aylık bebeği Sündüs, emekleyerek banyodaki içi su dolu leğene girdi. Bir süre sonra banyoya giden Vefa Mustafa, leğenin içinde kızının hareketsiz olarak yattığını gördü.
Paniğe kapılan baba Muhammed ile Anne Vefa Mustafa, romörklü elektrikli bisikletleriyle bebeği mahalle yakınlarındaki bir tıp merkezine götürdü.

Bebeğe müdahale eden sağlık ekipleri bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Olayı haber alan yakınları da tıp merkezine akın etti. Gözyaşlarına boğulan aile güçlükle ayakta durabildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken minik bebeğin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. 

Nuri Pir - Erdal Can İçelli

Etiketler: adana, bebek, boğulma

 

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