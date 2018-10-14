9 bin 512 araç ve sürücüsüne 4 milyon 976 bin 460 TL ceza

İçişleri Bakanlığınca 100 Günlük Eylem Planı'nda trafik güvenliğiyle ilgili olarak ortaya konulan “bir önceki yılın aynı dönemine göre denetimlerin yüzde 2 oranında artırılarak, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 2 azaltılması” hedefinin gerçekleştirilmesi için 81 il valiliğince Trafik Kazalarını Önleme Planı oluşturularak, denetim faaliyetleri yoğunlaştırıldı. Bu kapsamda “alkollü olarak araç kullanımının engellenmesi” başta olmak üzere trafik kural ihlallerini önlemeye yönelik olarak ülke genelinde polis ve jandarma trafik ekiplerinin katılımı ve bazı noktalarda oluşturdukları karma ekiplerle 13 Ekim Cumartesi günü 22.00-01.00 saatleri arasında eş zamanlı olarak 'Türkiye Trafik Güvenliği' denetimi yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ülke genelinde 2 bin 603 ekip ve 5 bin 607 personelin katılımıyla 2 bin 139 noktada gerçekleştirilen denetimlerde 107 bin 399 araç ve sürücüsü kontrol edildi, bin 602 sürücünün belgesi geri alınarak el konuldu. 2 bin 528 araç ise trafikten men edildi. Denetimlerde toplam 9 bin 512 araç ve sürücüsüne 4 milyon 976 bin 460 TL cezai işlem uygulandı.

