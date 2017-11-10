9. Cerrahi Araştırma Kongresi Başladı

Türk Cerrahi Derneği tarafından her yıl Türkiye’nin farklı şehirlerinde cerrahi hekimler ve akademisyenlerin katılımıyla düzenlediği Cerrahi Araştırma Kongresinin 9.’su Kocaeli Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Cerrahi araştırma ve bilimsel aktivitelerin konu alınacağı kongrede çeşitli kurslar, paneller, konferanslar ve bilimsel çalışma sunumlarının gerçekleşecek. 12 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek olan kongre Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Konferans Salonunda düzenlenen açılış kongresiyle başladı.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk’ün yaptığı 9. Cerrahi Araştırma Kongresi’nin açılış törenine Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Çağatay Çifter, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, birçok farklı üniversiteden akademisyen, doktorlar, hastane personeli ve öğrenciler katıldı.

Kongrenin açılışında Konuşan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, “Tıp alanında düzenlenen kongrelerin oldukça verimli geçtiği hepimizin malumudur. Bir hekim olarak bu verimliliğin arkasındaki en önemli gücün tutkuyla adanmışlık olduğuna inanmaktayım. Bu adanmışlık şüphesiz ki bizlerin duygusal olarak mesleğimize verdiğimiz kıymetin ve hassasiyetin bir göstergesidir. Bu noktada 9. Cerrahi Araştırma Kongresi’nin düzenlenmesi, cerrahi ile çok yakın çalışan girişimsel endoskopik bir hekim olarak beni çok mutlu etti. Tıppın her alanında olmakla beraber cerrahi alanlında da konveksiyonel bilgilerin artık yetersiz odlunu biliyoruz. Farklı birimler eklemenin gerekliliğiyle karşı karşıyayız. Teknolojideki çok ciddi gelişmeler ufkumuzu açmakta ama bu arada da eksikliklerimizi süratle tamamlamak gerekmektedir. Kongrenin programına baktığımızda cerrahlar için fotoğrafçılık, makale ve tez yazma kursu, istatistikte bilinen yanlışlıklar kursu gibi daha önceden çok alışık olmadığımız fakat formasyonda sıkıntısını çok çektiğimiz alanlarda kurslar düzenlendi. Bu nedenle Kongre Düzenleme Kuruluna bu konuya önem verdikleri için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Kongrenin akademik üretimlere sağlayacağı katkılarda değinen Rektör Prof. Dr. Hülagü, “Özellikle ülkemizde insan kalitesinin çok güçlü olduğu ancak buna kıyasla akademik üretimin düşük olduğu göze çarpmakta. Yaptığımız yayınların aldığı atıfların, infak değeri çok yüksek dergilerde çok az yayınlarımızın olmaması bu konuda çok çalışmamız gerektiğini göstermektedir. Bu durumu göz önünde bulunduracak olursak akademik üretime yönelik sağlamış olduğumuz kurslar ve bezeri faaliyetlerin büyük katkısı var” diye konuştu.

9. Cerrahi Araştırma Kongresi’ne Başkanlık eden Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, “Bu kongre cerrahların ve diğer genel cerrahi branşların bilimsel aktivitelerine hız kazandırmak, gençleri makale yazımı ve araştırma konularında bilinçlendirmek için düzenlenen bir kongre. Çok mutluyuz, burada böyle bir kongre düzenlemenin onurunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Kongrenin içeriğine de değinen Prof. Dr. Zafer Cantürk, “Yedi tane kurs düzenlendi. Makale yazımı, cerrahlar için ultrason, cerrahlar için kadavra kursu, cerrahlar için istatistik kursu, cerrahlar için fotoğrafçılık. Baya katılım oldu. Bütün salonlar doluydu. Bir yıl önce Konya’da düzenlenmişti, daha önceki yıl Ankara’da düzenlenmişti ama Kocaeli’deki kadar canlı ve pratik olmamıştı. Özellikle Konya’dakinden çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

Kongrenin açılış töreni kongrenin açılış sunumunu yapan Gazeteci Nihat Demirkol'a hediyelerin takdim edilmesiyle son buldu.

Murat Kanber

