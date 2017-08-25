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9 çocuk annesi 30 yıldır yaptığı tandırları Türkiye'nin dört bir yanına satıyor

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı Beldesi'ndeki kadınların bir çoğu çamurdan aile bütçelerine büyük katkılarda bulunuyorlar. 9 çocuk annesi Bedriye Behremen de yaptığı tandırları Türkiye'nin dört bir yanına satıyor.

9 çocuk annesi 30 yıldır yaptığı tandırları Türkiyenin dört bir yanına satıyor

25 Ağustos 2017 09:26

Mutki'ye bağlı Kavakbaşı Beldesi'nde ikamet eden Bedriye Behremen, 30 yıldır yaptığı tandırları çoğunlukla il dışına satıyor. Gelinken kaynanası tarafından öğretilen tandır yapımını zamanlar meslek edinen ve aile bütçesine katı sağlayan 9 çocuk annesi Behremen, kızlarına da bunu öğrettiğini ama kızlarının yanında olmayışından dolayı işin yine kendisine kaldığını söyledi. Özellikle toprak çıkarmakta zorlandığını ifade eden ve bu konuda devletten yardım isteyen Behremen, daha önce toprak çıkaran bir kaç kişinin toprak altında kalarak öldüğünü söyledi. 30 yıldır tandır yaptığını anlatan Behremen, "Bu işi 30-40 yıldır yapıyoruz. Zaten buranın işi kadınlar için budur başka da hiçbir geliri yoktur. Köyün yüksek tepelerine çıkıp toprak getirip kumla karıyoruz. Bu ikisini eleğe vurduktan sonra kuruması için bir müddet bekliyoruz. 3 günde sonra bir tandır tamamen hazır hale geliyor. Önce tandırı yapıp bitirdikten sonra kurumaya bırakıyoruz. Daha sonrada tamamen kuruduktan sonra boyasını yapıyoruz" dedi.
Bazen tane sattıklarını bazen de toptan sipariş aldıklarını söyleyen Bedriye Behremen, "Yaptığımız bu tandırlar İstanbul, Adana, İzmir ve Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin bir çok iline gönderiyoruz. Toptan sipariş verenlere tanesini 60 ile 65 TL'den tek sipariş verenlere ise tanesini 90 TL'den satıyoruz. Bundan kazandığım parayı da 9 çocuğuma harcıyorum. Bu belde evvelin hep bu toprak işinden uğraşmış bende burada evlendim bu mesleği öğrendim. Bizim devletten beklentimiz bizlere bir atölye açmasıdır. Veya toprak çıkardığımız zaman bizlere yardım etsin. Çünkü bu toprağın çıkarılması çok zahmetli bir iştir. Daha önce toprak çıkaran kaç kişi toprak altında kalarak öldüler. Bizler bu işi yapıyoruz ama toprak çıkarırken korkuyoruz" diye konuştu.
 

Vahit Olcay
 

Etiketler: Bitlis


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