9. Dünya Kupası 1-2 Eylül tarihlerinde Hatay’da yapılacak

Merkezi Hatay’da bulunan Dünya Uluslararası Aba Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenen güreşlere Asya ve Avrupa’dan Hatay’a gelen sporculara aynı zamanda şehrin tarihi ve turistik yerleri gezdiriliyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Lütfü Savaş tarafından yaptırılan Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi içinde Dünyanın ilk ve tek Aba Güreşi müsabaka alanı Mersah’ta yapılacak müsabakalara ilgi son derece fazla olup, güreşe meraklı seyirciler de gece ikilere kadar yerlerinden kımıldamadan büyük bir heyecanla yarışmaları izliyorlar. Bu yıl er meydanında dünyanın dört bir yanından gelen yaklaşık 300 yiğit mücadele edecek.

Yasal bir federasyonuz

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Dünya Aba Güreşi Federasyonu Başkanı Doç.Dr Lütfi Savaş, 9.su düzenlenen Uluslararası Aba Güreşi Dünya Kupası’yla ilgili yaptığı açıklamada; “Federasyonumuz, İçişleri Bakanlığına bağlı kanunla kurulmuş Dünya Uluslararası Aba Güreşi ve Geleneksel/Ananevi Sporlar Federasyonudur. 12 eylül 2013-5253 sayılı kanun ile kurulmuş yasal bir federasyondur. Birileri ortaya çıkıp, bunun yasal olmadığını ileri sürmeye kalkıyor. Burası bir hukuk devletidir. Herkes konuşmasına dikkat edecek. Yasal olan bir federasyon için yasal değildir diyenlerin biraz kanunları iyi bilmesi ve araştırması lazım. Biz bu şampiyonaları 9 senedir yapıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde kurulmuş yasal bir federasyon olmasak biz bu çalışmaları nasıl yaparız. Biz spor yapıyoruz, her türlü engelleri önümüze koymaya çalışıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız bu engellemeleri bilse bu engelleyenleri görevlerinden alır. Biz Türkiye’de kurulmuş bir dünya federasyonuyuz. Türkiye’de ise Geleneksel Spor Dalları Federasyon’unda zaten faaliyet gösteriliyor. Biz bu Dünya federasyonu unvanımızı bir başka dünya ülkesi almadan aldık. Rusya bu iş için çok uğraştı ama ülkeler bizi tanıdı. Rusya’da artık bizimle birlikte hareket ediyor... Spora engel değil destek olalım “ diyerek engellemelerin anlamsız olduğuna dikkat çekti.

Dünya bizi tanıdı Türkiye’de engellemeler var

Dünya Aba Güreşi Kurucu Başkanı Prof.Dr.Tbp.Albay İbrahim Öztek ise yaptığı açıklamada; “Türkiye’de uzun yıllar Judo Karate Kuraş Aikido Vuşu Kungfu federasyonları Başkanlığı yaptım. Eski milli bir sporcuyum. Sayısız Türkiye ve uluslararası şampiyonluklarım var. Şu anda 9. dan siyah kuşak sahibiyim. Sporun her dalına hizmet etmekten mutluluk duyuyorum. Aba Güreşi’ni yaşatmak için geceli gündüzlü çalıştık. 22 temmuz 2018 tarihinde daha bir ay evvel yaptığımız Türkiye Şampiyonasına 750 sporcu katıldı. Ancak bu çalımalar bizi yormuyor. Şampiyonaya 10 gün kala katılacak sporculara gözdağı vererek engellemek isteyenlere de gülüp geçiyorum. Bunu engelleyemezsiniz.

Bu Türkiye’de kanunla kurulmuş bir federasyondur. Dünya bizi tanıdı Türkiye’de kendilerini otorite sanan spor bilmezler halen engel olmaya çalışıyor. Üstelik de mevzuattan haberleri de yok. Yasal değil diyecek kadar cahiller. Halbuki Sayın Cumhurbaşkanımızın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurmuş olduğu Etnospor Konfederasyonu da aynı kanun çerçevesinde kurulmuştur. Çok güzel de hizmetler vermektedir. Onun çalışmalarına kimse yasal değildir diyebiliyor mu ? Biz şampiyonamızı yapıyoruz. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu’ da davet ettik. Buyursunlar, başımızın üstünde yerleri var” diyerek güreşseverleri Hatay’a davet etti.

Mustafa Karagöl

