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9 Eylül hava durumu | İstanbul hava durumu | Bugün hava nasıl?

9 Eylül hava durumu | İstanbul hava durumu | Bugün hava nasıl?
9 Eylül hava durumu | İstanbul hava durumu | Bugün hava nasıl?

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Afyonkarahisar, Konya, Yozgat, Erzincan, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu 26

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İzmir: Parçalı bulutlu 31

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 31  

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