Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan Leyla Çetinbaş, 20 Ekim’den beri kayıp olan kardeşi Ümmühan Korkmaz’ın sabah işe gitmek için evden çıktığını, daha sonra kardeşinden haber alamadıklarını belirtti. Kardeşinin gidebileceği her yeri aradıklarını dile getiren Korkmaz, "Kardeşim Ümmühan Korkmaz 20 Ekim’de sabah işe gidiyorum diye çıktı gitti. O gün içinde irtibat kuramadım, telefonuna ulaşılamıyordu, şarjı bitmiştir diye düşündüm, fakat akşam 10.30'da iş çıkış saatinde eve gelmedi. Gelmediği için tekrar aradım, yine ulaşılamıyordu. Saat 12.30’a kadar hep bekledim. Sonra gelmeyince anneme, babama haber verdim. Onlarla beraber gidebileceği her yeri aradık. Bütün arkadaşlarını aradık bulamadık. Hiçbir şekilde telefonuna cevap verilmedi, bizimle iletişime geçmedi. O günden beri de kardeşimden haber alamıyorum" dedi.

"Başına kötü bir şey geldiğinden şüpheleniyoruz"

Leyla Çetinbaş, kardeşinin sorumluluk sahibi bir insan olduğunu, evden kaçarak ailesini üzecek bir karakteri olmadığını ifade ederek, "Kardeşimin kendisinin kaçacağını aklımız almıyor, bütün arkadaşları da öyle söylüyor. Kardeşimin başına bir şey geldiğinden şüpheleniyoruz. Görenlerden insanlık namına Allah rızası için bildirmesini istiyoruz. Yani benim kardeşim kaçıp gidecek bir insan değil. Annem şeker hastası, babam ayakta duramıyor, annem şu an çok kötü durumda. Eğer şu anda duyuyorsa, görüyorsa da ne olursa olsun çıksın gelsin. Her şeyiyle gelsin, yeter ki çıksın. Söyleyecek bir şey bulamıyorum" diye konuştu.

Kardeşinin kaybolmasından 7 gün sonra bir telefon numarasından kendisini aradığını belirten Leyla Çetinbaş, "Gittiğinin 7. günü akşamı beni aradı, gizli numaradan, sesi çok kısık geliyordu, annemin hastanede olduğunu söyledim. Gelelim seni alalım dedim. ‘Abla gelemiyorum’ dedi, nerdesin, biz gelip seni alalım dedim. ‘Hangi hastanedesiniz’ dedi telefonu kapandı ve bir daha kendisinden hiçbir şekilde haber alamadım. Herkes bir şey söylüyor, her tarafa yöneliyoruz ama bulamıyoruz. Yani ben kardeşimin başına bir şey geldiğini düşünüyorum. Çünkü yaşı 22 olduğu için, emniyet savcılık, arıyoruz diyorlar ama yani ne kadar oluyor bilemiyoruz tabi. Kardeşim bende kalıyordu, babamlar şehir dışında oturdukları için, buradan işe gidiyordu. İlk bende kalması değil kaç senedir bende kalıyordu. Geç gelse bile bana telefonla haber verirdi. Başıboş hiçbir şey yapmaz sorumluluğunu bilen bir insandı" ifadelerini kullandı.

"En son Ankara’da Kızılay Meydanı’nda görüldü"

Ümmühan’ın kendilerine en son Ankara Kızılay Meydanı’ndan ulaştığını belirten Leyla Çetinbaş "Kaybolduktan sonraki 7'nci akşam beni aradığı numaranın sahibi en son Ankara Kızılay Meydanı’nda gördüğünü söyledi. Eğer gören varsa ne olursun, bir insanlık namına, yani korkmasınlar, ne gerekiyorsa yaparız. Biri bize bir yerden haber versin, annemin durumu çok kötü. Eğer beni duyuyorsan kardeşim bak annem perişan, anneme doktorlar bile çok kötü diyorlar. Ablacım duyuyorsan çık gel, neyse hiçbir şeyden korkma, dolandırılmış olabilirsin ne olursa olsun, her şey bir şekilde ödenir yapılır. Hiçbir şeyden korkmadan çık gel. 81 ilde arandığını söylüyor ekipler, illa bir şey çıkması gerekiyordu, bugün dokuzuncu gün, bilemiyoruz artık nereye başvuralım. Ne olursun artık bir şey gelsin, dayanamıyorum" diye konuştu.

Halil Dağ - Yakup Güler

TEKİRDAĞ