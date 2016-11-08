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9 HDP’li adli kontrol şartı ile serbest kaldı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde geçtiğimiz hafta gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 9 HDP’li, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

9 HDPli adli kontrol şartı ile serbest kaldı

08 Kasım 2016 20:22

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde geçtiğimiz Pazar günü Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı'nın gözaltına alınmasını kınamak için HDP'li grup basın açıklaması yapmak istemiş, polis ekipleri basın açıklamasının OHAL sebebiyle parti binasının içinde yapılmasını istemişti. Çıkan olaylarda aralarında HDP Kocaeli İl Başkanı İbrahim Ergin'in de bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı. Dün, gözaltına alınan HDP’lilerden işlemleri tamamlanan, aralarında HDP Kocaeli İl Başkanı İbrahim Ergin’in de bulunduğu 10 kişi adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldıkları mahkeme sonucunda HDP Kocaeli İl Başkanı İbrahim Ergin'e ev hapsi cezası verilirken, diğer 9 HDP'li ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 20 kişi arasında bulunan HDP’lilerden Mehmet Y., Ömer U., Enes A., Mehmet Selim A., Hasan Z., Emrah Ç., Abdullah D., Eser T. ve Ramazan C. olmak üzere 9 kişi Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 9 HDP’li savcılık tarafından yapılan ifade işlemlerinin ardından mahkemeye gönderildi.
Mahkemeye gönderilen 9 HDP’li 90’ar gün boyunca imza atmak şartıyla adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı verilerek serbest bırakıldı. 

Etiketler: Hdp, serbest


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