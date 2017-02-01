Ankara’da Bilimler Akademisi Ödülleri töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK tarafından üretilen yerli işletim sistemi PARDUS’un yaygınlaşmadığı eleştirisinde bulundu. Yerli ve milli teknolojilerin desteklenmesi konusunda konuşan Erdoğan’a İstanbul Anadolu yakasında bulunan 9 belediye ile TÜBİTAK arasında imzalanan protokolle önemli bir destek geldi. 9 ilçe belediyesi TÜBİTAK ile protokol imzalayarak PARDUS işletim sistemini kullanmaya başladı. Anadolu yakasında bulunan Pendik, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar Belediyesi olmak üzere 9 ilçe belediyesi yerli işletim sistemi olan PARDUS’u kullanma kararı aldı. TÜBİTAK ile 9 belediye arasında PARDUS’un kullanımı konusunda protokol imzalandı.

Pendik Mehmet Akif Ersoy Sanat Galerisi’nde imzalanan protokol törenine AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü Mehmet Mirat Satoğlu katıldı.

Protokol kapsamında 9 ilçe belediyesinin teknolojik işletim sistemleri PARDUS olarak değiştirildi. Yerli ve milli bir işletim sistemi olan PARDUS’un kullanılmaya başlanmasıyla hem TÜBİTAK desteklenmiş olacak hem de kullanıma sunulan sistemin yaygınlaşması sağlanacak.

"Yerli ve milli bir yazılım teknolojimizin gelişmesine katkı sağlayacağız"

Yapılan imza töreninde konuşan Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, “Ülkemizde teknoloji anlamında çok önemli başarılar elde ediliyor. Ama tabi teknoloji kullananların ona destek vermeleri bu teknolojinin gelişmesi açısından önemli. TÜBİTAK ulusal anlamada yaptığı en önemli işlerden birisi de PARDUS diye işte piyasada Microsoft’un alternatifi olacak bir işletim sistemini geliştirdi. Ve bugün geldiği nokta gördük ki bizim ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek seviyeye gelmiş. Bunun daha ileriye taşınması açısından milli ve yerli yazılımın desteklenmesi açısından da İstanbul’daki 9 tane Anadolu Yakası’nın belediyeleriyle düzenli olarak bir aradayız. Ve biz bu konuda TÜBİTAK ile işbirliği protokolü yapalım. Bunu belediyelerimizde kullanarak hem yazılıma destek verelim hem de milli yazılım sektörüne destek verelim. Daha da önemlisi çok ciddi bir ekonomik kazanım da elde edelim. Çünkü bu PARDUS yazılım ve işletim sistemi açık kaynak kodlu ücretsiz sistemler ki onun dışındaki sistemlerin yıllık milyonlarca dolara varan hem kurumlarımız açısından hem de ülkemiz açısından bedelleri var. Hem ekonomik tasarruf sağlayacağız hem de yerli, milli yazılım sistemini kullanacağız. Bu sistemin en önemli avantajlarından biri güvenlik anlamda üstün nitelikler sağlıyor. Siber güvenlik açısından tedbirlerin daha iyi olduğu bir sistemi kullanmış olacağız. Yerli ve milli bir yazılım teknolojimizin gelişmesine katkı sağlayacağız. Bu açıdan bugün önemli bit çalışmaya imza attık” dedi.

İmza törenine TÜBİTAK adına katılan ULAKBİM Müdürü Mhmet Mirat Satoğlu da üretilen yazılım ve imzalanan protokolün önemine dikkat çekerek, “Bu yazılımlar karakutu olarak sunulan alanlarda üretici olabilmemizi ve güvenlik iletişim ve teknoloji kullanmamızı sağlıyor. Bilgi teknolojilerinde bir üst sınıfa çıkmamız adına önemli bir adım” açıklamasında bulundu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, “TÜBİTAK bir dönem milli yazılım sistemi arayışının ürünü olarak PARDUS'u üretti. Bu yazılımın kullanılacağı teknoloji bize ait olmadığı için tüm gayretlere rağmen PARDUS yaygınlık kazanamadı. Geçerli ve yaygın kullanılan bir ürün haline de dönüşemedi” ifadelerini kullanmıştı.



Mustafa Bakırhan - Mustafa Biçer

