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9 ilde FETÖ’nün emniyet yapılanmasına operasyon

FETÖ’nün emniyet yapılanmasına ilişkin İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 19 eski emniyet personelinden 12’si yakalandı.

9 ilde FETÖnün emniyet yapılanmasına operasyon

19 Ağustos 2017 12:33

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ’ByLock’u kullandıkları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ve haklarında gözaltı kararı bulunan 19 emniyet personeline yönelik operasyon başlattı. Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) ’emniyet yapılanması’na yönelik İstanbul merkezli 9 ilde yapılan operasyonda, 19 şüpheliden 12’si gözaltına alındı. 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Sadık Kahraman

Etiketler: emniyet, fetö


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