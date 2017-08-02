9 ilde içki fabrikalarına vergi kaçakçılığı operasyonu: 55 gözaltı

Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, daha önce satılmış şarap şişelerinde kullanılan bandrollü kapüşonların, yeni şarap şişelere takılarak satış yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Alkol üreten firmaların bu yöntemle devletten milyonlarca liralık vergi kaçırdığı belirlendi. Yapılan çalışmaların ardından İstanbul, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, Manisa, Nevşehir be Tekirdağ'da bulunan 55 ayrı adresteki şarap fabrikalarına operasyon düzenlendi. Piyasaya sürmek üzere hazırlanan binlerce şişe şaraba el konuldu.

Bazı şarap firmaları tarafından üretilen şarap cinsi alkollü içkilerin üzerlerinde bulunan mantar tapayı kapatan kep ya da kapüşon olarak tabir edilen folyo kaplamanın uzun ve gevşek tutularak bandrollerin şişeye yapıştırılmadığı, bu sebeple keplerin üzerine yapıştırılan TAPDK bandrollü kep ve kapüşonların tekrar piyasadan geri toplatılıp defalarca mükerrer olarak yeni üretilen şaraplara takılmak suretiyle kullanılmasına imkan tanındığı ortaya çıktı. Bu yolla "5607 SKM” ve “Vergi Kaçakçılığı” suçunun işlenmesi neticesinde şişe başı yüzde 60 oranında devletin zarar uğratıldığı belirlenen operasyonda 15 bin şarap şişesinin ele geçirildiği kaydedildi.

9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 55 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili suçüstü yakalanan şahıslar hakkında adli ve idari tahkikata başlandığı bildirildi.

Sadık Kahraman

