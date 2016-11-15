Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY yapılanmasının askeri yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. 9 ayrı ilde düzenlenen operasyonda Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 32 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar ile 20 kişi gözaltına alınırken, 12 asker kişi her yerde aranıyor.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY başta olmak üzere terör örgütleri ile kararlı mücadelemiz devam etmektedir" denildi.

Bahadır Demirçeviren