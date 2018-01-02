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9 iş yeri ve 8 evi soyan 3 şahıs tutuklandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 9 iş yeri ve 8 eve girerek 100 bin TL eşya çalan 3 şahıs tutuklandı.

9 iş yeri ve 8 evi soyan 3 şahıs tutuklandı

02 Ocak 2018 22:30

Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.Ö., İ.B. ve Ş.Ö. isimli 3 şahsın Kartepe’de son 6 ayda girdikleri 9 iş yeri ve 8 evden elektronik cihaz, ziynet eşyası ile 1 adet motosiklet çaldıkları ve bir de yağma suçuna karıştıkları belirlendi. Vatandaşların şikayetçi olması üzerine olayla ilgili inceleme başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından MOBESE ve güvenlik kameralarından 9 işyeri ve 8 evden 100 bin TL değerinde eşya ve bir de motosiklet çalan şahısların kimlikleri tespit edildi. Polisin düzenlediği operasyonla 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilen E.Ö., İ.B. ve Ş.Ö. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Murat Kanber
 

Etiketler: Kocaeli, soygun

 

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