9 işçi pişirdikleri tavuktan zehirlendi

Edinilen bilgiye göre, İŞKUR başvurusu sonucu Orman İşletme Müdürlüğünde sezonluk çalışan 9 işçi, Yenidibek Mahallesi'ndeki ormanlık arazide çalışırken öğle vakti pişirdikleri tavuğu yedi. Bir süre sonra baygınlık geçiren 9 işçiyi orman görevlileri fark edip, 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Zehirlendiği belirlenen 9 işçi, ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan 9 işçi kısa sürede taburcu oldu.

Olayla ilgili konuşan işçilerden Fatma D. ve Sinem Ç, evlerinde pişirip getirdikleri tavuk etini, öğle yemeğinde yemeleri sonucu zehirlendiklerini ifade etti.

Hüseyin Tayyar