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9 işçi pişirdikleri tavuktan zehirlendi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünde sezonluk çalışan 9 işçi, yedikleri tavuktan zehirlendi.

9 işçi pişirdikleri tavuktan zehirlendi

11 Temmuz 2017 09:38

Edinilen bilgiye göre, İŞKUR başvurusu sonucu Orman İşletme Müdürlüğünde sezonluk çalışan 9 işçi, Yenidibek Mahallesi'ndeki ormanlık arazide çalışırken öğle vakti pişirdikleri tavuğu yedi. Bir süre sonra baygınlık geçiren 9 işçiyi orman görevlileri fark edip, 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Zehirlendiği belirlenen 9 işçi, ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan 9 işçi kısa sürede taburcu oldu.
Olayla ilgili konuşan işçilerden Fatma D. ve Sinem Ç, evlerinde pişirip getirdikleri tavuk etini, öğle yemeğinde yemeleri sonucu zehirlendiklerini ifade etti. 

Hüseyin Tayyar


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