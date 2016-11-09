Yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya ve Çanakkale ile zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Ankara ve Eskişehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; Kıyı Ege ile Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olacağı bekleniliyor. Rüzgarın güney yönlerden Marmara, Ege, Batı Karadeniz, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da kuvvetli (30-60 km/sa), Marmara ve Kıyı Ege'de ise zaman zaman fırtına (70-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güneyli, Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ile Kıyı Ege'de fırtına (60-90 km/sa), Batı Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa), İç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor) 26

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Adana: Parçalı bulutlu 28

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 30

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 30

Erzurum: Parçalı bulutlu 15

Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 20