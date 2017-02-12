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9 kiloluk Rocky büyük ilgi gördü

9 kiloluk Rocky Macaristan’da düzenlenen Uluslararası Kedi Fuarı kapsamında 250 kedinin dereceye girmek için yarıştığı güzellik yarışmasında büyük ilgi gördü.

9 kiloluk Rocky büyük ilgi gördü

12 Şubat 2017 11:38
9 kiloluk Rocky büyük ilgi gördü - Tıkla İzle

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Uluslararası Kedi Fuarı’nda 20 kedi cinsine ait 250 kedi, güzellik yarışmasında dereceye girmek için yarıştı. Budapeşte Lurdy Plaza’da düzenlenen etkinlik, hayvanseverlerden yoğun ilgi gördü. Özellikle küçük çocuklar kedileri yakından görüp sevmek için birbirleriyle yarışırken, bazı cins kedilerin sahipleri kedilerine dokunulmasına izin vermedi. Kedi satın almak isteyen ziyaretçilerin cins kedi yavruları için bin ila bin 500 lira ödedikleri fuarda 5 hakem görev yaparken, tamamen tüysüz ve kel kedi olarak da bilinen Kanada Sphynx, Asya Bengal ve İran kedileri yoğun ilgiyle karşılaştı.

Kedi sahiplerinin kedilerini kendi bebekleri gibi sevmeleri ve öpmeleri dikkat çekerken, dereceye giren kediler büyük alkış topladı.

ASYA BENGAL KEDİLERİ 4 BİN LİRADAN SATILIYOR

Yaklaşık 9 yıldan bu yana Asya Bengal cinsi leopar desenli kedi yetiştiriciliği yapan Melinda Juhasz, bu cins kedilerin Avrupa’da nadir olduğunu ve bu cins kedi sahibi olmak isteyen kişilerin bir yavru için 4 bin TL ödemesi gerektiğini, bunun yanı sıra bu kedileri çiftleştirmeyeceğine dair sözleşmeye imza atması gerektiğini söyledi.

Fuarı düzenleyen Kedi Derneği Başkanı Bela Aradi, fuara gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduklarını, 10 milyon nüfusa sahip olan Macaristan’da 2 milyona yakın kedi yaşadığını, bu kedilerin neredeyse tümünün sahibinin olduğunu söyledi.

“100 BİN EURO VERSELER BİLE KEDİMİ SATMAM”

Kedi güzellik yarışmasında 9 kiloluk Rocky isimli 8 aylık kedi de büyük ilgi gördü. Amerika Maine Coon cinsi 9 kilo ağırlığındaki Rocky’nin sahibi Laszlo Bolvari, 3 kişinin kedisini satın almak istediğini, bir alıcının 3 bin euro teklif ettiğini ancak kabul etmediğini söyledi. 23 yıldır kedi yetiştiren Bolvari, “Rocky hem Macaristan’da hem de diğer ülkelerde şampiyonluklar kazanacak. O aileden birisi. 100 bin euro verseler dahi kedimi satmam. Rocky’nin babası 6 yaşındaki Rambo, defalarca dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazandı. Rocky de babasının izinden gidecek ve şampiyonluklar kazanacak. O benim için paha biçilmez” ifadelerini kullandı.

Mehmet Başaran 

Etiketler: kedi, kilo, Rocky


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