Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ’Birden fazla kişiyi tasarlayarak kasten öldürmek ve yaralamak’ suçundan 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanan Yusuf Taş bir önceki duruşmada mahkeme huzurunda savunma yapmak istediğini belirtmiş, savunma yapmamıştı. Bu talebi mahkeme tarafından reddedilen sanık Yusuf Taş, duruşmaya yeniden Kırıkkale Cezaevinden Telekonferans sistemi ile katıldı. Ancak Taş'ın avukatı mazeret beyan ederek duruşmaya katılamadığı için yasa gereği savunması alınamadı.

Her iki olayda kullanılan silah aynı çıktı

Olay gecesi Düztepe Mahallesi’nde 4 kişinin ölümü ile sonuçlanan cinayette kullanılan silah ile Sam Mahallesi’ndeki 5 kişinin öldürüldüğü olayda kullanılan silahın aynı olduğu ortaya çıktı. Her iki olay yerinde bulunan boş kovanların Yusuf Taş’ın kardeşi Şerif Taş'ın evinde bulunan Glock marka tabancaya ait olduğu kriminal raporla ortaya çıktı.

“İlk cinayetleri oğlum işlemiş olabilir ama ikinci cinayetlerle oğlumun alakası yok“

9 kişiyi öldürmekle yargılanan Yusuf Taş’a yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle tutuksuz sanık olarak dinlenen baba Halil Taş ise, “Düztepe Mahallesindeki Şenel Çakmak'ın evinde işlenen cinayeti Yusuf işledi, ama sonraki Sam Mahallesindeki Mustafa Taş'ın evindeki cinayetlerle oğlumun bir alakası yoktur" ifadelerini kullandı.

Olay yerine ilk giden kişi konuştu

Sam Mahallesi’ndeki 5 kişinin öldürüldüğü eve ilk giren kişi olan ve olayda hayatını kaybedenlerden biri olan Türkan Taş'ın kuzeni M.I. (17), cinayetleri kimin işlediğini bilmediğini belirterek, "Maktul Türkan Demir benim kuzenim olur. Biz kuzenimle olaydan önce bir fabrikada çalışmaya başlamıştık. Sonraki gün Türkan işe gelmediği için evlerine gittim. Kapıyı çaldım, kimse açmadığı için duvardan bahçelerine atladım. İç kapı açıktı, içeriye girdim. Oturma odasının kapısı açılmadı. Bunun üzerine ben kapıyı itekledim ve içeri girdim. Eniştemi, halamı ve kuzenlerimi yataklarında kanlar içerisinde yatarken gördüm. O sırada eniştemin telefonunu alarak polisi aradım. Sonra polis geldi. Kuzenim ve ailesini kimin öldürdüğünü bilmiyorum" diye konuştu.

Duruşma, sanık Yusuf Taş'ın avukatı nezaretinde savunmasının alınması ve eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Olayın geçmişi

Gaziantep'te Yusuf Taş, 5 Şubat 2016 tarihinde boşanma aşamasındaki eşi Tuğba Taş ile yeniden barışmak için gittiği Düztepe Mahallesi 18 Nolu Sokak’ta yaşayan Tuğba Taş’ın (21) teyzesi Şenel Çakmak’ın (36) evine giderek, eşi, eşinin teyzesi, amcasının oğlu Turan Taş (23) ve Ahmet Can Çakmak’ı (16) öldürmüş, 11 yaşındaki M.Ç. ve kardeşi M.Ç. (15) silahla yaralamıştı. Ardından Şehitkamil ilçesi Sam Mahallesi 49 Sokak’ta yaşayan ve kan davalı oldukları ileri sürülen amcası Mustafa Taş’ın (48) evine giden Yusuf Taş, evde bulunan amcası, yengesi Gülay Taş (48), amcasının çocukları Furkan (16) ve Gül Taş (13) ile Türkan Demir’i (22) öldürerek kayıplara karışmıştı. Olayın ardından Yusuf Taş’ın akrabalarını da telefonla arayarak, tehdit ettiği kamuoyuna yansımıştı. Yusuf Taş’ın daha önce telefonla aradığı ailesini, "oluk oluk kan akacak. Kökünüzü kazıyacağım" diyerek tehdit ettiği iddiası üzerine, babası Halil Taş ve amcası Ali Taş’ın da kaldığı köy başta olmak üzere bazı akrabaları koruma altına alınmıştı.

Orhan Erkılıç

