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9 köy ve 22 mezra yolu ulaşıma kapandı

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 9 köy ve 22 mezra yolu ulaşıma kapandı.

9 köy ve 22 mezra yolu ulaşıma kapandı

01 Aralık 2016 10:09

Dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı en çok çocukları sevindirirken, gece geç saatlere kadar mahalle yollarında kayan çocuklar yağışların tadını çıkardı. Halen etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yollarının yeniden açılması için çalışmaların aralıksız olarak devam ettiği belirtildi. Bazı vatandaşlar ise Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Doğu Anadolu Bölgesinde kar alarmı verdiğini belirterek yağışlara hazırlıklı olduklarını belirttiler.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yetkilileri, kapanan 9 köy ve 22 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini belirttiler. Özelikle yüksek rakımlarda bulunan köy yollarının açılmasının akabinde yeniden kapandığını belirten yetkililer, ekiplerin kapanan yollara anında müdahale ettiklerini ifade ettiler. Hakkari Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri ise hava tahmil raporlarına göre yağışların cuma gününe kadar etkili olacağını belirttiler. 

Feyzullah Taş


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