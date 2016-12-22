Diğer
Kategoriler

9 kurşunla verilen 9 mesaj

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a düzenlenen saldırıda, Karlov’a isabet eden 9 kurşunla 9 ayrı mesajın verilmek istendiğini söyledi. Yalçın, “Kurşun, Halep'te mazlumlar katledilmeye devam edilsin diye atıldı” dedi.

9 kurşunla verilen 9 mesaj

22 Aralık 2016 12:04

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 15 Temmuz darbe girişimini konu alan bir konferansa katıldı. Çorum’da düzenlenen konferansta konuşan Yalçın, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov’a düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Karlov’a isabet eden 9 kurşunla 9 ayrı mesajın verilmek istendiğini kaydeden Yalçın, “Hedef Ortadoğu'da daha fazla kan, daha fazla katliam ve sömürüdür. Tetikçinin silahından çıkan 11 kurşunun 9'u Karlov'a isabet etmiştir. Karlov’a isabet eden 9 kurşunla verilen 9 ayrı mesaj vardır. Bu kurşunlar, Astana masasından çözüm çıkmasın, Türkiye, Rusya ve İran Halep konusunda anlaşma sağlayamasın, Halep'te mazlumlar katledilmeye devam edilsin, Suriye'deki kaos Türkiye'ye taşınsın, marka haline gelen Türkiye değer kaybına uğrasın, milyonlarca mültecilere kucak açan Türkiye yalnızlaşsın, Türkiye merhamet diplomasisi yürütemez hale gelsin, direnişten dirilişe geçen Türkiye durdurulsun, Türkiye bağımsız politikalardan vazgeçsin, Fırat Kalkanı operasyonu son bulsun diye atıldı. Durmayacaklar, ama bizde durmayacağız, heveslerini kursaklarında bırakacağız” ifadelerini kullandı.

“Emperyalizmin ve terörizmin oyunlarını bozacağız”
Fırat Kalkanı operasyonun da şehit olan askerlere Allah’tan Rahmet yaralılara da acil şifalar dileyen Yalçın, “Cerablus’u terörden temizleyip, özgürleştiren yiğitlerimizin El Babı'da terör koalisyonundan temizleyip özgürleştirmesini engellemek istiyorlar. Lanet olsun kirli planlarına. Modern Frankenstein’lerin, emperyalizmin ve terörizmin oyunlarını bozacağız. Heveslerini kursaklarında bırakacağız. Emperyalizmin, Ortadoğu’nun sınırlarını değiştirme, bölgenin haritasını yeniden çizme arayışına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.
NATO’dan sonra ülkenin başı beladan kurtulmadı
Türkiye'nin NATO'ya üye olduktan sonra birçok sıkıntı çektiğini savunan Yalçın, “Zorlukları aşarak, bariyer ve barikatları teker teker sökerek bu günlere geldik. Yaşadığımız acılardan, sancılardan travmalardan ders alarak geldik ve bizler bu ülkede şu tahlili yaptık; 1946 dan sonra, NATO konseptine girdikten sonra bu ülkenin başı beladan kurtulmadı. Her 10 yılda bir darbe geleneksel hale geldi. Kontrgerilla denilen şey bir tasvir falan değil bir tespit” dedi.  

Etiketler: Ali Yalçın, Rus Büyükelçiliği


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 7°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç