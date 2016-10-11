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9 milyon yıllık zürafa fosili bulundu

Kayseri'de 9 milyon yıllık zürafa fosili bulundu.

9 milyon yıllık zürafa fosili bulundu

11 Ekim 2016 11:04

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Çekül Vakfı'nın desteğiyle Kayseri'deki mağaraları ve yer altı şehirlerini fotoğraflayarak envanterini çıkaran Obruk Mağara Araştırma Grubu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Ziyarette, Başkan Çelik'e araştırmalar sırasında bulunan dokuz milyon yıllık zürafa fosili gösterildi.

Çekül Vakfı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Kayseri'nin yer altı yapılarının envanterini çıkardıklarını ifade eden Ali Murat Yamaç, çalışmalara şehir merkezinin yakınlarında başladıklarını ve iki yıldır çalışmaların sürdüğünü söyledi. Yamaç, yer altı şehirleri ve mağaraların envanterini çıkarırken sürpriz bir fosille karşılaştıklarını belirtti ve araştırmalar sırasında bulunan 9 milyon yıllık zürafa fosilini Başkan Mustafa Çelik'e verdi. Fosilin bulunduğu alanda gergedan, mamut gibi pek çok hayvanın fosilinin bulunduğu da belirtildi.
Ziyarette ayrıca Mağara Araştırma Grubu tarafından Başkan Mustafa Çelik'e Kayseri'deki yer altı şehirleri ile ilgili harita üzerinde bilgiler verildi. 


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