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9 Ocak 2017 Pazartesi yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacak. Orta Karadeniz kesiminde yoğun kar yağışına dikkat edilmesi gerekiyor. Zirai faaliyetlerin ve seracılığın devam ettiği Marmara, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinde 11.01.2017 Çarşamba günü sabah saatlerine kadar orta kuvvette zirai don olayı beklenmektedir.

9 Ocak 2017 Pazartesi yurtta hava durumu

09 Ocak 2017 09:03

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu, Mersin, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Antalya'nın doğu, Ağrı'nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ve Trabzon çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Adana'nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Ordu, Tokat ve Adıyaman çevrelerinde yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgarın, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında yer yer kuvvetli(40-60 Km/sa), Batı Akdeniz kıyılarında gece saatlerinde fırtına şeklinde (60-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı -2
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -1
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 5
Bursa: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 1
Adana: Çok bulutlu , sabah saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu 12
Antalya: Çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu kesimleri (Alanya, Gazipaşa) yağmurlu 10
Samsun: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı 3
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 8
Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 1
Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7 

Etiketler: hava durumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurtta hava durumu


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