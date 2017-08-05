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9. Sınıf öğrencisi Cumhurbaşkanından yatılı kuran kursu talep etti

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği 1 aylık İstanbul gezi ve eğitim programının kapanışında şiir okuyan Diyarbakır Ergani Fen Lisesi 9. Sınıf öğrencisi İbrahim Eryılmaz, Mardin Derik ilçesi için Cumhurbaşkanından yatılı Kur'an kursu istedi.

9. Sınıf öğrencisi Cumhurbaşkanından yatılı kuran kursu talep etti

05 Ağustos 2017 16:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Diyanet İşleri Başkanı vekili Ekrem Keleş’i işaret ederek Kuran kursu yapılması için talimat verdiği öğrenildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve İstanbul Müftülüğü tarafından terör olaylarının yaşandığı Hakkari ve Mardin illerinden gelen 220 öğrencinin İstanbul’a getirilip dini değerler eğitimi verilerek tarihi turistik yerlerin gezdirildiği 1 aylık etkinlik uğurlama programıyla sona erdi. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen kapanış programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Diyanet İşleri Başkanı vekili Prof. Dr. Ekrem Keleş, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş katıldı. Kuran tilavetiyle başlayan programa öğrencilerin hazırladıkları çeşitli etkinliklerle devam etti. Programın bitiminde şiir okuyan Diyarbakır Ergani Fen Lisesi 9. Sınıf öğrencisi İbrahim Eryılmaz, şiirinin ardından Cumhurbaşkanından Mardin Derik ilçesi için yatılı kuran kursu talebinde bulundu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Keleş’i işaret ederek kuran kursunun yapılması için talimat verdiği öğrenildi.

Mehmet Başa - Murat Ergin
 


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