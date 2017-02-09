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9 Şubat 2017 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Güney Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz , Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Erzurum, Ağrı çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçeleri ve Antalya'nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu bölgesinde kar bekleniyor.

9 Şubat 2017 yurtta hava durumu

09 Şubat 2017 09:05

Yağışların; hafif yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar, bu sabah saatlerinde Antalya'nın Kumluca, Demre ve Finike ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerimizde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, iç ve doğu bölgelerde zaman zaman güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (30-50 km/saat) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 11
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yer yer sisli 8
Bursa: Çok bulutlu, aralıklı ve hafif yağmurlu 11
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 16
Adana: Parçalı bulutlu 17
Antalya: Çok bulutlu, batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 17
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11
Trabzon: Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra doğu ve batı ilçeleri yağmurlu 13
Erzurum: Parçalı çok bulutlu ve kar yağışlı -1
Diyarbakır: Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu 4 

Etiketler: hava durumu, kar


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