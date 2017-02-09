Yağışların; hafif yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar, bu sabah saatlerinde Antalya'nın Kumluca, Demre ve Finike ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerimizde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, iç ve doğu bölgelerde zaman zaman güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (30-50 km/saat) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 11

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yer yer sisli 8

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı ve hafif yağmurlu 11

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 16

Adana: Parçalı bulutlu 17

Antalya: Çok bulutlu, batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra doğu ve batı ilçeleri yağmurlu 13

Erzurum: Parçalı çok bulutlu ve kar yağışlı -1

Diyarbakır: Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu 4