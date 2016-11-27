Fırat Kalkanı Harekatı’nın devam ettiği Suriye'nin El Bab bölgesinde bulunan Haliliye köyü kırsalında terör örgütü DEAŞ’ın Özgür Suriye Ordusu birliğine yönelik gerçekleştirdiği saldırı sonucu vücutlarında yanıklar oluşan 9 Suriyeli, Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne getirilerek Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ünitesinde tedavi atına alındı.

Özel kıyafetli sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla ilk önce Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilen yaralılar, yapılan KBRN arındırma işlemi ve ölçümlerinin ardından Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Vücutlarının birçok noktasında yanıklar olduğu gözlenen yaralılar yapılan ilk kontrollerinin ardından tedavi altına alındı.

Orhan Erkılıç