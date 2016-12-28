Diğer
Kategoriler

9 terörist tutuklandı

Sakarya’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 DAEŞ, 1 PKK’lı ve 1 DHKP-C’li terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

9 terörist tutuklandı

28 Aralık 2016 20:07

DAEŞ terör örgütüyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 DAEŞ’li çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, otomobilini tamire veren ve bakım yapılırken kontrol amaçlı otomobilin teyp’ni açan usta PKK propagandası yapan müzikle karşılaştı. Çalışanlar durumu polise bildirdi. Gözaltına alınan Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Sakarya Üniversitesi Esentepe yerleşkesi civarında DHKP-C terör örgütü adına sloganlar atan ve duvarlara siyasi yazan bir şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler: terörist, tutuklama


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 5°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç