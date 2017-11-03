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9 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışma anları kamerada

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında yapılan operasyonda, etkisiz hale getirilen 4'ü gri listede 9 teröristten cephanelik gibi silah ve mühimmat çıktı. 9 adet silahın yanı sıra el bombaları, roket atar ile çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği operasyonda, kış hazırlığı için depolanan 2 tondan fazla gıda malzemesi de bulundu.

9 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışma anları kamerada

03 Kasım 2017 14:48
9 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışma anları kamerada - Tıkla İzle

Dün, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat Timleri Nazımiye ilçesi Kadirsırtı Dokuzkayalar bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yaptı. Şiddetli çatışmanın yaşandığı öğrenilen operasyonda 1'i sağ 9 terörist etkisiz hale getirildi. Ölü olarak ele geçirilen teröristlerden "Savaş"kod adlı Hamza Güler'in (36) terör örgütü PKK'nın sözde 'Dersim Saha Doğu Sorumlusu' olduğu, "Sema" kod adlı Besna Kartal, "Tolhildan" kod adlı Ejder Yücedağ ve "Medya Derik" kod adlı Remziye Bağırtan'la birlikte 300 bin lira ödüllü İçişleri Bakanlığı'nın terör arananlar gri listesinde oldukları tespit edildi.

Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgede detaylı arama tarama çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalarda, 6 adet Kalaşnikof, 1 adet Bixi, 1 adet keskin nişancı tüfeği Kanas, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 9 adet el bombası, 1 adet RPG-7 Roketatar, 4 adet RPG-7 Anti Tank Mühimmatı,1 adet RPG-7 Anti Personel Mühimmatı,6 adet RPG-7 Sevk Fişeği, 268 adet Kalaşnikof mermisi, 26 adet şarjör,150 adet Bixi Mühimmatı,94 adet M-16 Mühimmatı,1 adet dürbün,2 adet telsiz,155 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat, kablo, benzin, branda, şemsiye ile kış hazırlığı için saklanan 2 tondan fazla gıda malzemesi bulunduğu öğrenildi.

Fatma Çıray
 

 

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