Diğer
Kategoriler

9 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmayı anlatan fotoğraflar

Tunceli’nin Nazımiye ilçesi kırsalında 1'i sağ, 8'i ölü etkisiz hale getirilen teröristlerle çatışmaya giren JÖH timinden 1 uzman çavuşun silahı ve kamuflajını parçaladığı kurşun delikleri çatışmanın şiddetini gözler önüne serdi.

9 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmayı anlatan fotoğraflar

05 Kasım 2017 10:13

3 gün önce Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat Timleri, Nazımiye ilçesi Kadirsırtı Dokuzkayalar bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon yaptı. Şiddetli çatışmanın yaşandığı öğrenilen operasyonda 1’i sağ 9 terörist etkisiz hale getirildi. Ölü olarak ele geçirilen teröristlerden "Savaş" kod adlı Hamza Güler’in (36) terör örgütü PKK’nın sözde ’Dersim saha doğu sorumlusu olduğu, "Tolhildan" kod adlı Ejder Yücedağ ve "Medya Derik" kod adlı Remziye Bağırtan’la birlikte 300 bin lira ödüllü İçişleri Bakanlığının terör arananlar gri listesinde oldukları tespit edildi. Timler tarafından yaralı olarak yakalanan ve gri listede yer alan terörist "Sema" kod adlı Besna Kartal'a ise ilk müdahaleyi askerler yaptı.
9 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede yaşanan şiddetli çatışmayı ise kurşunların isabet ettiği bir uzman çavuşun silahı ile kamuflajındaki delik gözler önüne serdi. Timde yer alan uzman çavuşun silahının kabze kısmı teröristlerin sıktığı kurşunun isabet etmesi sonucu zarar görürken, kamuflajının da kol kısmına isabet eden kurşunun ise yırtarak delik açtığı öğrenildi.

Fatma Çıray 

 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç