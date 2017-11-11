9 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona katılan uzman çavuş kazada şehit oldu

Kaza, 5 Kasım 2017 tarihinde Tunceli’nin merkeze bağlı Atatürk Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Tunahan Çomak (24) kendine ait motosikletiyle tek taraflı kaza yaptı. Ağır yaralanan Çomak, Tunceli Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Elazığ'a sevk edildi. Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi altında bulunan Çomak, doktorların tüm müdahalesine rağmen 5 günlük yaşam mücadelesini dün kaybetti. Uzman Çavuş Çomak bugün memleketi Aksaray’a getirildi.

Aksaray’ın Ortaköy İlçesi’ne bağlı Balcı Köyü’nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Aksaray Vali Yardımcısı Kubilay Ant, Çomak'ın silah arkadaşları ve çok sayıda köy halkı katıldı. Uzman çavuşun naaşı, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

9 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda çatıştı

Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Tunahan Çomak, 2 Kasım tarihinde Tunceli’nin Nazımiye ilçesi Kadirsırtı Dokuzkayalar bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyona katıldı. Şiddetli çatışmanın yaşandığı operasyonda 1’i sağ 9 terörist etkisiz hale getirildi. Çomak’ın dayısı Murat Yapıcı, “Yeğenimiz kendi yanımızda büyüdü çocukluğundan beri. Buradan jandarma özel harekât olarak göreve başladı. Doğuda görev aldı ve terörle mücadelede büyük operasyonlarda yer aldı. En son 9 teröristin öldürüldüğü operasyonda büyük rol oynadı. Büyük çatışmalara girdi. Tüm operasyonlarda burnu bile kanamadı. Zaten sürekli telefonla diyalog içerisindeydik. Sürekli arıyordu, sürekli biz de uyarıyorduk ama motor kazasında kaybettik. Acımız büyük. Vatan sağ olsun, ne diyelim, başka bir şey diyemiyoruz. Bu işi severek yapıyordu ve her operasyona gittiğinde de bizi arayıp, ‘Abi çok seviyorum işimi’ diyordu” dedi.

Aksaray Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Akbulut ise, “Tunahan bizim kardeşimiz, cengâver bir arkadaşımız. Ülkü ocakları mensubu bir kardeşimiz. Kendisi uzun zamandır Tunceli’de uzman çavuş olarak görevini ifa ediyor. Özellikle sosyal medya üzerinden görüşüyorduk. Çok sayıda operasyona katıldı. En son katıldığı operasyonda da 8 leş bir yaralı terörist ele geçirdiler. Kendisine rahmet diliyoruz. Mekânı cennet olsun” dedi.

Yasin Can