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9 ülkeden BMGK’ya acil Suriye çağrısı

Esad rejiminin Doğu Guta’ya yaptığı son saldırısında kimyasal silah kullanması iddiaları sebebiyle Fransa’nın önderliğinde 9 ülke Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna (BMGK) acil toplantı çağrısında bulundu.

9 ülkeden BMGKya acil Suriye çağrısı

08 Nisan 2018 19:06

Esad rejimi dün Doğu Guta’ya yaptığı ve 75 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda kimyasal silah kullanıldığının iddia edilmesi üzerine, bugün önderliğini Fransa’nın yaptığı 9 ülke Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna acil toplantı çağrısında bulundu. Fransa’nın önderliğinde gerçekleşen talebe ABD, İngiltere, Kuveyt, İsveç, Polonya, Peru, Hollanda ve Fildişi Sahili de destek oldu.

Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian büyük kaygı duyduklarını dile getirirken, Fransa’nın kimyasal kullanımı ile mücadele konusunda tüm sorumluluklarını alacağını söyledi. Bununla birlikte Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un kimyasal saldırı konusunda daha önce “kırmızı çizgimizdir” dediği ve böyle bir saldırının kanıtlanması durumunda gerekeni yapacağını ifade ettiği biliniyor.  

Etiketler: Doğu Guta, Fransa

 

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