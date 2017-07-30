9 yaşındaki Akordeoncu Alex'ten sokak resitali

Eskişehir sokaklarında elinde ki minik akordeon ile müzik çalarak henüz 9 yaşında para kazanan Roman vatandaşı Sici Alex Deniz, vatandaşların beğenisini kazanıyor. Çaldığı birbirinden güzel müziklerle kendisine hayran bıraktıran küçük müzisyen bu yolla para kazanıyor. Akordeon çalmayı babasından öğrendiğini belirten Sici Alex Deniz, vatandaşların kendisine verdiği paralarla harçlığını çıkardığını ifade etti. Sokaklarda çalarak kendisini geliştirdiğini belirten Roman Deniz, Türkçesinin az olduğunu ancak Türkiye'yi ve Eskişehir'i çok sevdiğini de sözlerine ekledi. Bölgedeki vatandaşlar, küçük sanatçının bol bol fotoğrafını çekerek kendisi ile sohbet etti.

Murathan Yıldırım