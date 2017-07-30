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9 yaşındaki Akordeoncu Alex'ten sokak resitali

Eskişehir'de şehir merkezinde akordeonuyla harçlığını çıkarmaya çalışan 9 yaşındaki Roman Sici Alex Deniz, çalmış olduğu müziklerle vatandaşların ilgisini çekmeyi başardı.

9 yaşındaki Akordeoncu Alexten sokak resitali

30 Temmuz 2017 09:53

Eskişehir sokaklarında elinde ki minik akordeon ile müzik çalarak henüz 9 yaşında para kazanan Roman vatandaşı Sici Alex Deniz, vatandaşların beğenisini kazanıyor. Çaldığı birbirinden güzel müziklerle kendisine hayran bıraktıran küçük müzisyen bu yolla para kazanıyor. Akordeon çalmayı babasından öğrendiğini belirten Sici Alex Deniz, vatandaşların kendisine verdiği paralarla harçlığını çıkardığını ifade etti. Sokaklarda çalarak kendisini geliştirdiğini belirten Roman Deniz, Türkçesinin az olduğunu ancak Türkiye'yi ve Eskişehir'i çok sevdiğini de sözlerine ekledi. Bölgedeki vatandaşlar, küçük sanatçının bol bol fotoğrafını çekerek kendisi ile sohbet etti. 

Murathan Yıldırım


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