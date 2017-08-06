9 yaşındaki çocuğun delik kalbi ameliyatsız kapatıldı

Konya’da yaklaşık 4 yıl önce, Bayanbudak çifti, büyüme ve gelişiminde problem olan çocukları Mehmet için doktora başvurdu. Hastanede yapılan incelemelerin ardından 9 yaşındaki Mehmet’in kalbinde 15 milimetrelik bir delik olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Mehmet, Medova Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Derya Çimen tarafından takibe alındı. Medova Hastanesinde Çocuk Kardiyoloji ve Kardiyoloji ekipleri olarak bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Yrd. Doç. Dr. Derya Çimen, “Hastamızın kalbindeki mevcut delik ameliyatsız, cihazla kapatıldı. Mehmet, uzun zamandır takibimizde olan bir hastaydı. Kilo alamama ve sık hastalanma şikayetleri ile bize başvurdu. Çocuk doktoru tarafından kalbindeki üfürüm tespit edilip tarafımıza yönlendirilmişti. Yapmış olduğumuz incelemelerde kalpteki deliği tespit edip hastamızı takibe aldık. Hastamızda çabuk yorulmalar ve kilo alamamalar devam edince, artık bu deliği kapatma kararı aldık” şeklinde konuştu.

“Mehmet çok daha güzel koşup oynayabilecek”

Hastanın operasyonunun çok kısa sürdüğünü belirten Yrd. Doç. Dr. Derya Çimen, “Dün, hastanemizde ekibimizle bu ameliyatı gerçekleştirdik. Kısa süreli bir işlemdi. Hastamızı genel anestezi olmadan, yalnızca hafif uyutarak, bu işlemi 25 dakika gibi çok kısa bir sürede gerçekleştirdik. Hastamızı uyuttuğumuz için hiçbir acı hissetmedi. Bizim için de çok konforluydu. Şuan hastamızdaki mevcut delik cihazla kapatılmış oldu. Bundan sonra Mehmet, çok daha güzel koşup oynayabilecek. Kalbindeki delik artık tamamen kapandı. Yaklaşık 6 ay kadar kullanacağı minik bir ilacı var. 3 ay kadar düşmelerden korunacak, bundan sonraki hayatına kalbindeki delik olmadan devam edecek” dedi.

“Herhangi bir spor kısıtlaması da olmayacak”

Operasyonda kanama riski ve ağrı olmadığını belirten Çimen, “Tamamen anjiyo ortamında sağ kasıktan girerek, kalpteki deliğe ulaşıp uygun cihazımızı takıyoruz. Mehmet’in deliği yaklaşık 15 milimetreye yakındı. Anjiyo esnasında 14 milimetre kadar bir cihaz kullanarak deliği tamamen kapatmış olduk. Bundan sonraki hayatında, kalpteki bu içine koymuş olduğumuz cihaz hiçbir sıkıntı yapmayacak. Şuan 24 saatimizi tamamladık. Hiçbir ağrı ya da şikayeti yok. Takipler boyunca herhangi bir risk olmadı. Bundan sonra da çok fazla bir ilaç kullanmayacak. Herhangi bir spor kısıtlaması da olmayacak” şeklinde konuştu.

Çocuklarınız çabuk yoruluyorsa dikkat!

Kalp deliklerinin belirti vermeden, sessiz seyredebildiğine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Derya Çimen, “Hastalarımızın annelerine ve babalarına şu mesajı vermek istiyoruz: Eğer çocuğunuz çabuk yoruluyorsa, kilo alamıyorsa ve sık hastalanıyorsa; çarpıntı, göğüs ağrısı gibi şikayetler de oluyorsa bir çocuk kardiyoloğu tarafından değerlendirilmesini istiyoruz. Perkütan Transkateter Device ile ASD kapatma dediğimiz bu işleminin en konforlu tarafı hastayı uzun süre hastanede yatırmamamız. Ameliyatla kapatılan vakalarda yatış süresi, eğer enfeksiyon da kaparsa uzayacağı için, bu cihazla kapatma işlemlerinde hasta çok kısa sürede normal yaşantısına dönebiliyor. Bizim hastamız da şuan 24 saatini tamamladı. Bugün taburcu işlemlerini yapacağız. 6 ay kadar bir kan sulandırıcı ilaç kullandıktan sonra hiçbir ilaç kullanmadan hayatına devam edecek, okuluna dönecek” dedi.

“Çocuğumu hemen bize teslim ettiler. Çok mutluyum!”

9 yaşındaki Mehmet’in babası Müslüm Bayanbudak ise, “Zayıf olmasından ve kilo almamasından dolayı oğlumu devlet hastanesine götürdük. Devlet hastanesinde kalbinde bir rahatsızlık olduğunu söylediler. Derya hocama sevk ettiler. Hocam sağolsun, çocuğun bütün her şeyiyle ilgilendi. 2 sene ilaç tedavisi uyguladı. Deliği ameliyatsız kapatacaklarını söylediler. Biz de hocamıza ve Medova Hastanesi’ne güvendik. Allah'ıma şükürler olsun, 20-25 dakika gibi kısa bir süre içerisinde çocuğumuzu bize teslim ettiler. Çocuğum 1,5 gün içerisinde kalktı ve kendisinde şuan. Çok mutluyuz” diyerek işlemi gerçekleştiren ekip başta olmak üzere, evladının sağlığına kavuşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Mustafa Beşer