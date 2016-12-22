Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 2015 Eylül ayında uzaktan akrabası olan 9 yaşındaki G.K. adlı kız çocuğunu evine götürüp cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 17 yaşındaki M.Y. hakkında Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasına katılan ve tutuksuz olarak yargılanan M.Y., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek G.K.'ye cinsel tacizde bulunmadığını ve evine götürüp alıkoymadığını savundu.



Mahkeme heyeti, M.Y.'yi suçlu bularak "cinsel istismar" suçundan 5 yıl 6 ay, "alıkoymak" suçundan da 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırarak, yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Mahkeme heyeti, sanığın duruşmada pişmanlık sergilemediği gerekçesiyle alıkoymak suçundan verdiği 2 yıl 1 ay hapis cezasını da iptal etmedi.

Muammer Ay

SAMSUN