Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 52 yaşındaki 3 kız çocuk babası tutuklu sanık A.D. ve avukatlar hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısının mütalaasında, sanık A.D.'nin 9 yaşındaki Z.T. isimli öğrenciyi servis aracında sürekli ön koltuğa oturttuğu, kendisini sevdiğini söyleyerek, elbiselerinin üzerinden vücuduna dokunduğu ve cinsel tacizde bulunduğu, 3 Haziran'da da okul çıkışı öğle vakti tüm öğrencileri okula bıraktıktan sonra Talas ilçesi Halefoğlu Mezarlığı yakınında araç içerisinde mağdura birden çok kez sevdiğini söyleyerek yine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla cezalandırılması talep edildi.

Servis aracının Talas ilçesi Halefoğlu Mezarlığı'ndan geçtiğine dair GPS raporlarının geldiği ve dosyaya konulduğu öğrenildi.

Tutuklu sanık A.D., "Servisin güzergahı hep oradan geçer. Ben her gün o güzergahtan giderim. Ben 2 dakika geciksem aileler hemen arar. Her öğrenci saatinde biner, iner. Hiçbir öğrenci ile yalnız kalmadım. Sadece işimi yapmakla görevliyim. Tüm yükümlülüklerimi yerine getirdim. Servisteki kameranın da arızalı olduğu ortada. Ben suçsuzum. Beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanığa 'basit cinsel istismar' suçundan 8 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın servis şoförü olması nedeniyle koruma, gözetim yükümlülüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle bu cezayı 12 yıl 6 aya çıkardı. Sanığa ayrıca 'kişi hürriyetini yoksun kılma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, sanık toplam iki suçtan 15 yıl hapse mahkum oldu.

Şeref Kahraman



