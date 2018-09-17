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9 yaşındaki Sedanur 2 gündür kayıp

9 yaşındaki Sedanur 2 gündür kayıp
9 yaşındaki Sedanur 2 gündür kayıp

Kağızman’a bağlı Paslı Köyü’nde önceki gün kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel, her yerde aranıyor. Sedanur Güzel'i (9) bulmak için jandarma, AFAD, UMKE ve köylüler seferber oldu.

200 kişilik ekip her yerde Sedanur’u arıyor - Foto Galeri

Kağızman'a 30 kilometre uzaklıktaki 80 hane, 350 nüfuslu köyünde yaşayan Handan-Abdullah Güzel çiftinin üç çocuğundan en büyüğü Sedanur Güzel, dün öğlen saatlerinde evlerinin önünde kayboldu. Kızlarından haber alamayan ailesi, köylülerle kırsalda arama çalışması yaptı. Uzun süren aramalar sonuç vermeyince aile, durumu jandarma ekiplerine bildirildi.

Köye gelen jandarma, AFAD ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) arazide arama çalışması başlattı. Arama köpeğinin de katıldığı çalışmalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.
Paslı köyündeki arama çalışmaları bugün sabah saatlerinde yeniden başladı. Paslı Esin Çağdaş İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Sedanur'un bulunması için tüm köy seferber oldu. Ekipler, köy içerisinde ve etrafındaki dağlık alanda arama çalışmalarını sürdürüyor. 

Yaklaşık 200 kişilik ekibe dedektör köpeklerde eşlik ediyor. Paslı köyünde 80 hane tek tek didik didik aranıyor.  

Işık Çapanoğlu
 

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