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9 yaşındaki zihinsel engelli çocuk yanarak öldü

Sakarya’nın Geyve ilçesinde bir evde çıkan yangında 9 yaşındaki zihinsel engelli çocuk yanarak öldü.

9 yaşındaki zihinsel engelli çocuk yanarak öldü

27 Ocak 2017 14:07

Edinilen bilgiye göre, Geyve ilçesi İnciksuyu Mahallesinde gece saat 23.00 sıralarında bir evde sobadan yatak üzerine sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredeki vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yangın sırasında evde tek başına bulunan ve yatakta yattığı öğrenilen 9 yaşındaki zihinsel engelli İsmail Serhat B., sağlık görevlilerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan zihinsel engelli çocuk yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Remzi Şimşek
 


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