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9 yıldır güneşi göremiyor

Ağrı’nın Hamur ilçesine bağlı Aşağı Gözlüce köyünde oturan 14 yaşındaki Semanur Tavkaş, 9 yıldır güneşi görmeden hayatına devam ediyor.

9 yıldır güneşi göremiyor

30 Nisan 2017 16:36
9 yıldır güneşi göremiyor - Tıkla İzle

5 yaşında rahatsızlanarak önce Ağrı ardından Erzurum ve İstanbul’daki hastanelere götürülen ve tam anlamıyla teşhis konulamayan Semanur, hastalığı nedeni ile dışarı çıkamıyor. Ev içerisinde her gün güneş yağını sürerek oturan Semanur, ailesiyle birlikte yaşam mücadelesi veriyor. Hastalığı nedeniyle okula gidemeyen Semanur’un tek isteği ise eğitim hayatına evinde devam edebilmek. Arkadaşları gibi dışarı çıkarak oyun oynamak istediğini belirten Semanur Tavkaş, evde çok sıkıldığını ancak buna mecbur olduğunu söyledi. Dışarı çıkınca gözlerinde ve kafasında yaralar çıktığını ifade eden Semanur, “Küçük yaşta hastalandığım için okula gidemedim. Bende kardeşlerim ders çalışınca onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Kalem ve defter bana büyük heyecan veriyor. Keşke okula gidebilseydim, bunu çok istiyorum. Babam birçok ilde doktora götürdü ancak net bir şey söyleyen olmadı. Tedavi olmayı ve arkadaşlarım gibi oynamayı çok istiyorum. Okumak en büyük hayalim” dedi.

9 çocuklu ailede bir tek Semanur’un bu hastalığa yakalandığını vurgulayan baba Mehmet Şirin Tavkaş, tedavi için çok fazla gidip gelemediklerini söyledi. Semanur’un çok hassas bir çocuk olduğunu ifade eden Baba Tavkaş, “Çocuğum gözümün önünde eriyor ve ben bir şey yapamıyorum. Yetkililerden sesimizi duymalarını ve çocuğumu tedavi etmek için yardımcı olmalarını istiyorum. Kızımın iyileşmesi için her şeyi yapmaya hazırım. Yine kızımın hayali olan eğitimi için evimize öğretmen görevlendirilmesini talep ettik. Umarım bu sesimize kulak verirler” şeklinde konuştu.

Semanur’un dışarıya çıkamaması nedeni ile kendisinin de dışarı çıkmadığını dile getiren Anne Suzan Tavkaş, kızıyla her gün evde zaman geçirdiklerini belirtti. Belli zamanlarda Semanur’un çok sıkıldığını ve dışarıda oynayan çocukları imrenerek izlediğini vurgulayan Anne Tavkaş, “Kızımın bu halini görmek bir anne olarak çok canımı acıtıyor. Elimizden bir şey gelmiyor. Kızım dışarı çıkınca gözleri görmemeye başlıyor. Bu yüzden her gün güneş kremi vuruyoruz. Benimle birlikte ev işlerine yardımcı oluyor. Onun sıkılmaması için büyük çaba gösteriyorum. Bende onun gibi güneşi görmeden yaşamaya gayret gösteriyorum. İnşallah birileri sesimizi duyar ve kızım sağlığına kavuşur” ifadelerini kullandı. 

Ahmet Genç

Etiketler: ağrı, Semanur Tavkaş


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