9 yıllık çalışmayla her derde deva macunu buldu

9 yıl önce evinin mutfağında hazırladığı karışımları, ilk olarak deneme yanılma yoluyla macun haline getiren 63 yaşındaki Cebrail Aslan Topçu, 9 yıl sonra aradığı formülü buldu. 67 çeşit bitkinin yanında bal ve pekmezle harmanlanarak hazırlanan macun birçok hastalığa derman oluyor.

“Bu macunun özelliği insan vücudunu tamamen izole ediyor”

Hazırladığı macun hakkında bilgi veren Cebrail Aslan Topçu, uzun uğraşlar sonucunda hazırladığı macunun formülünü bulduğu belirterek, “9 yıldır ben bunun üzerinde çalışıyorum. Bu formülü 9 yıl sonra buldum. Bu macunun özelliği insan vücudunu tamamen izole ediyor. Tansiyonu olan hastalarımızın, tansiyonuna birebir, tansiyonunu tamamen ortadan kaldırıyor. Kolesterolü olan insanların, tamamen kolestrolünü kaldırıyor. Ortadan kalkıyor yani tamamen iyileştiriyor. Mesane, idrar yolları hastalıkları, kadın hastalıklarından tutun mide hastalıklarına, sindirim sistemi hastalıklarına, akciğer hastalıklarına kadar tamamen çok faydalı. Yani tedaviye çok destek veren hatta tedavide çok etkili bir yani var. Hücre yenileme özelliği var, uyku düzensizliğini düzenliyor, insana enerji veriyor. Bunun içindeki ürünler tamamen doğal ve bitkisel. Hiçbir kimyasal madde kullanmıyoruz” ifadelerini kullandı.

“32 binde olan trobositler 6 ay sonra 187 bine çıktı”

Topçu, macunu kullanan hastaların sonuç aldığını anlatarak, “Bu macunu kullanan bazı hastalar, şeker hastalığından sonuç aldılar, mesaneden sonuç aldılar hatta trombosit değeri düşük olan bayan arkadaşımız vardı, 9 yıl ilaç tedavisi görmüş, bir sonuç alamamış. Kızı bizi aradı, çok teşekkür etti. Bu macunu 6 ay kullanmışlar, 32 binde olan trobositler 6 ay sonra 187 bine çıktı. Benim kendi kızımın yumurtalıklarında bölünme olmuyordu. Bir sürü doktora gitti geldi olmadı. Bu macunu yemesini söyledim 2 ay içerisinde 5 tane yumurta 13’e bölünmüş. Bunları doktorların verdiği raporların bilgilerine göre söylüyorum. Bu sonuçlarda bütün bu arkadaşlarımız bize geri dönerek, olumlu sonuç aldıkları bilgilerinden biz yararlanıyoruz. Çünkü bakarsanız kimi Bursa’da, kimi Antep’te, kimi Ankara’da, kimi İstanbul’da, İzmir’de çok yüz yüze görüşemiyoruz. Bizden istiyorlar, gönderiyoruz kargoyla bu illere. Mutlu oluyor insanlar, biz de mutlu oluyoruz sağlıklarına kavuştukları zaman” şeklinde konuştu.

“Macun içerisinde 67 çeşit bitki var”

9 yıl üzerinde çalıştığı macunun içeriğinden de bahseden Topçu, “Macun içerisinde 67 çeşit bitki var. Bunların gramajı çok farklı, kantaronundan tutun ginsengine kadar, karabiberinden tutun çakşırına kadar aklınıza gelen bütün bitkiler gramaj gramaj belirli ölçekte koymuşuzdur, orantılıdır. Bal, dut pekmezi, keçiboynuzu pekmezi, hurma pekmezi, üzüm pekmezi, tahin koyuyoruz. Bunun dışında farklı şeylerimiz de var. Ayrıca bu macuna hiçbir zaman su koymuyoruz. Bu macunu yaparken belli bir kıvamı yakalıyoruz. Daha sonra halkımızın hizmetine veriyoruz nezih bir şekilde” dedi.

Mustafa Kaplan