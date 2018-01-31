Diğer
Kategoriler

90 saniyede 50 bin liralık vurgun kamerada

İstanbul Kartalda bir telefon mağazasına giren yüzleri maskeli hırsızlar 90 saniyede 50 bin liralık vurgun yaparak kayıplara karıştı.

90 saniyede 50 bin liralık vurgun kamerada

31 Ocak 2018 05:20
90 saniyede 50 bin liralık vurgun kamerada - Tıkla İzle

Olay, 03.00 saatlerinde, Kordonboyu Mahallesi, Şehzade Caddesi üzerinde bulunan bir telefon mağazasında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre otomobil ile mağazanın önüne gelen yüzleri maskeli ve silahlı 5 şahıs, mağazanın kepengini yukarı kaldırdıktan sonra iç camı kırarak içeri girdi. Yaklaşık 90 saniyede mağazada bulunan çok sayıda telefonu ve kasada ki paraları aldıktan sonra kaçarak uzaklaştı.Toplamda 50 bin liralık vurgun yapan 4 soyguncu iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

“Üç günde ikinci soyulan mağazamız”

Öte yandan mağaza yetkilisi Birol Şahin “Gece 02.40 civarlarında kepengi kaldırıyorlar, kapıyı kırıp içeri giriyorlar, bir buçuk dakika içerisinde boşaltıp çıkıyorlar. Yaklaşık para ve telefonlarla birlikte 50 bin lira civarında bir zararımız var. Dışarıda taksici varmış onun kafasına silah dayamışlar polise haber vermesin diye. Bu üç günde ikinci soyulan mağazamız. İki gün öncede yine aynı yöntemle başka bir mağazamıza daha girdiler ” dedi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Aydemir Kadıoğlu

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç