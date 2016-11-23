Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yunuslar Mahallesi’nde evinde tek başına yaşayan Mehmet Adaş’ın (90) ikametine yaklaşık 600 metre mesafede bulunan yağmur ve kar sularını tahliye eden kanaletteki su birikintisinde cansız bedeni bulundu. Sabah kahvaltıya gelmemesi üzerine komşularının kanal içerisinde baston ve fenerini görmeleri sonucu adrese giden kızı, kanal içerisinde yaklaşık 50 metre yürüdükten sonra babasının su yüzeyinde duran hareketsiz bedeni ile karşılaştı. Adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Mehmet Adaş’ın cansız bedeni jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından yapılan çalışma ile kanaldan çıkarılarak cenaze nakil aracına taşındı. Adaş’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopside yaşlı adamın boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın, girdiği kanal içerisinde yaklaşık 50 metre yürüdükten sonra suya düşerek boğulduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

