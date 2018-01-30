Diğer
Kategoriler

900 kiloluk danasını Mehmetçik’e bağışladı

Bayburt’ta hayvancılıkla uğraşan Recep Ali Yaya, yaklaşık 900 kilo ağırlığındaki danasını askerler için Mehmetçik Vakfına bağışladı.

900 kiloluk danasını Mehmetçike bağışladı

30 Ocak 2018 17:06
900 kiloluk danasını Mehmetçik’e bağışladı - Tıkla İzle

Bayburt merkeze bağlı Bayırtepe köyünde hayvancılıkla uğraşan Recep Ali Yaya, çiftliğinde bulunan yaklaşık 900 kilogram ağırlığındaki en güzel danayı Mehmetçik Vakfına bağışladı. Yaya, ayrıca bir ay boyunca her gün 40 litre sütü askerler için vereceğini söyledi. Yaya’nın işletmesini ziyaret eden Milletvekili Kavcıoğlu, ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bugünlerde Yaya’nın Mehmetçik için güzel bir jest yaptığını belirtti. Kentte milli duyguların yoğun olarak yaşandığını dile getiren Kavcıoğlu şunları kaydetti:

“Burada çiftliğimizi ziyarete geldik. Sağ olsun kendisi de bize güzel bir sürpriz yaptı. Ülkemizde birlik ve beraberliğin en uç noktaya ulaştığı, askerlerimizin bu coğrafyanın geleceği için mücadele ettiği bu günlerde, Türk milletinin feraseti çok güzel bir şekilde ortaya çıkıyor. Bugün de Recep Ali beyin çok güzel bir jesti oldu. Askerlerimizin yanında olma adına, bu ülkeye destek olma adına en güzel danalarından bir tanesini askerimiz için Mehmetçik vakfına bağışladı. Yine bir ay boyunca her gün 40-50 litre sütü Mehmetçik için vereceğini söyledi. Böyle kardeşlerimiz olduğu sürece Türk milleti her yerde muvaffak olacaktır. Geçtiğimiz günlerde yine tırlarla Suriye’ye yardımlar gönderdik. Bayburt milli duyguların çok yoğun olarak yaşandığı bir şehir. Bundan da bu şehrin bir evladı olarak gurur duyuyorum.”

Çiftçi Yaya ise, ‘çorbada bizimde tuzumuz olsun’ diyerek yaklaşık ağırlığı 900 kilogram gelen danayı Mehmetçik için bağışladığını ifade etti.

Etiketler: afrin, recep yaya, tsk

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç