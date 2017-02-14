Mardin’de tarih ilgi bekliyor. Kentin en eski yapılarından biri olan 900 yıllık Hüsamiye Medresesinin büyük bir bölümü bakımsızlık yüzünden çökerken, kentin ilk zengin çarşısı olan ve Mavsa Çarşısı olarak bilinen Fabracılar Çarşısı da harabeye döndü. Vatandaşlar, kentin tarihine sahip çıkılmasını istedi.

Esnaf Davut İletmiş, çarşının onarılması gerektiğini ancak kimsenin buna yanaşmadığını belirterek, ”Ben 6 yaşımdan beri bu çarşıdayım, hemen aşağıda halen esnaflık yapıyorum. Burada terziler vardı, bakırcılar vardı, Sobacı ve demirciler vardı. Çarşı çok eski olduğu için birçok isim verilmiş. En sonra Çarıkçı Çarşısı olduğunu biliyorum. Dükkanların üstündeki evler, sonradan yapıldı. Bu dükkanların sahipleri var ama hepsi şuan şehir dışındadırlar. Kimse de sahip çıkmıyor. Kiracı da kalmadı, gelen giden de yok. Bırakın eski çarşıyı eski Mardin kalmadı. Eskiden buralar esnaf doluydu, hayat vardı, çok güzeldi. Şu an kalan esnaf da perişan durumda. Son olaylar nedeniyle de esnaf tamamen bitmiş. Tarihe sahip çıkılması lazım” dedi.

Mehmet Salih Keskin