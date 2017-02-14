Diğer
Kategoriler

900 yıllık Hüsamiye Medresesi çöktü

Mardin’de tarihi yapılar ilgisizlik yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Kentte, 900 yıllık Hüsamiye Medresesinin büyük bir bölümü çökerken, Fabracılar Çarşısı da harabeye döndü.

900 yıllık Hüsamiye Medresesi çöktü

14 Şubat 2017 16:08

Mardin’de tarih ilgi bekliyor. Kentin en eski yapılarından biri olan 900 yıllık Hüsamiye Medresesinin büyük bir bölümü bakımsızlık yüzünden çökerken, kentin ilk zengin çarşısı olan ve Mavsa Çarşısı olarak bilinen Fabracılar Çarşısı da harabeye döndü. Vatandaşlar, kentin tarihine sahip çıkılmasını istedi.

Esnaf Davut İletmiş, çarşının onarılması gerektiğini ancak kimsenin buna yanaşmadığını belirterek, ”Ben 6 yaşımdan beri bu çarşıdayım, hemen aşağıda halen esnaflık yapıyorum. Burada terziler vardı, bakırcılar vardı, Sobacı ve demirciler vardı. Çarşı çok eski olduğu için birçok isim verilmiş. En sonra Çarıkçı Çarşısı olduğunu biliyorum. Dükkanların üstündeki evler, sonradan yapıldı. Bu dükkanların sahipleri var ama hepsi şuan şehir dışındadırlar. Kimse de sahip çıkmıyor. Kiracı da kalmadı, gelen giden de yok. Bırakın eski çarşıyı eski Mardin kalmadı. Eskiden buralar esnaf doluydu, hayat vardı, çok güzeldi. Şu an kalan esnaf da perişan durumda. Son olaylar nedeniyle de esnaf tamamen bitmiş. Tarihe sahip çıkılması lazım” dedi.

Mehmet Salih Keskin 

Etiketler: mardin, TARİHİ YAPI


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!